В Башкирии школьник скончался после игры с газовым баллончиком

Как сообщают «Вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ЧП произошло накануне вечером в Мелеузе. 14-летний подросток, играл со своим 13-летним другом дома, пока родителей не было дома. Мальчики распыляли газовые баллончики себе на языки. В результате одному из них стало плохо, его друг тут же вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть подростка.