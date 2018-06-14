В Башкирии школьник скончался после игры с газовым баллончиком
Сегодня, 14:14ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Его друг пострадал и госпитализирован в больницу.
Как сообщают «Вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ЧП произошло накануне вечером в Мелеузе. 14-летний подросток, играл со своим 13-летним другом дома, пока родителей не было дома. Мальчики распыляли газовые баллончики себе на языки. В результате одному из них стало плохо, его друг тут же вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть подростка.
Друга погибшего госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Республике Башкортостан начали доследственную проверку.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей