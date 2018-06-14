Станислав Говорухин ушел из жизни

Знаменитый российский кинорежиссер Станислав Говорухин скончался в больнице.
Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании сообщил, что глава комитета ГД по культуре режиссер Станислав Говорухин скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни, передает РИА Новости.
- Я хочу вас проинформировать о том, что в 10.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила, - сказал Володин.
Станислав Говорухин - актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Weekend", "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса", "Анкор, еще анкор!", "Любовь-морковь 3", "Женская логика" и многих других, написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Говорухин - депутат Госдумы с 1996 года.