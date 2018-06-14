Станислав Говорухин ушел из жизни

Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании сообщил, что глава комитета ГД по культуре режиссер Станислав Говорухин скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни, передает РИА Новости.

- Я хочу вас проинформировать о том, что в 10​​​.37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила, - сказал Володин.