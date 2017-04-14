В Башкирии спасатели срезали крышу такси, чтобы достать пассажиров

В результате столкновения с Газелью, в салоне такси оказались зажаты водитель и два пассажира.

Спасателям пришлось срезать крышу автомобилю, чтобы освободить зажатых в салоне пассажиров. Авария, в которой пострадали три человека, произошла в Стерлитамаке. По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением и врезался в автомобиль ГАЗель, следующий в попутном направлении. В момент ДТП в салоне автомобиля, кроме водителя, находились два пассажира - мама с дочкой. Как сообщают очевидцы, все трое получили травмы, сильнее всего пострадал водитель.