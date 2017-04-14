В Башкирии осудили пытавшегося «откосить» от армии уфимца
Сегодня, 12:09ПроисшествияКонстантин Климов
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Парень подделал медицинскую справку.
В Башкирии осудили уфимца, подделавшего медицинскую справку, чтобы «откосить» от армии.
В материалах уголовного дела, возбуждённого сразу по двум статьям уголовного кодекса (использование подложных документов и уклонение от службы в армии), говорится, что молодой человек изготовил медицинское заключение, согласно которому он ограниченно годен к воинской службе.
Дело об уклонении от службы было закрыто в связи с истечением срока давности, а вот за использование поддельной справки молодому человеку придётся заплатить штраф в десять тысяч рублей.
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