В Башкирии осудили пытавшегося «откосить» от армии уфимца

Парень подделал медицинскую справку.

В Башкирии осудили уфимца, подделавшего медицинскую справку, чтобы «откосить» от армии.

В материалах уголовного дела, возбуждённого сразу по двум статьям уголовного кодекса (использование подложных документов и уклонение от службы в армии), говорится, что молодой человек изготовил медицинское заключение, согласно которому он ограниченно годен к воинской службе.

Дело об уклонении от службы было закрыто в связи с истечением срока давности, а вот за использование поддельной справки молодому человеку придётся заплатить штраф в десять тысяч рублей.

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