В Башкирии мужчина без стопы отсудил с РЖД платежи после наезда поезда

Мужчина лишился правой стопы после того, как его сбил грузовой поезд.

Чишминский районный суд взыскал с ОАО «РЖД» ежемесячные платежи в пользу мужчины, который пострадал от несчастного случая с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Мужчина, который обратился в суд с исковым заявлением, утверждает, что в июле 2010 года на станции Шингак-Куль его сбил грузовой поезд, в результате чего истцу ампутировали правую стопу. Пострадавшему установили инвалидность третьей группы. Мужчина утратил трудоспособность на 45 процентов.

Суд удовлетворил требования истца, и сейчас в пользу пострадавшего с ответчика взыскали 185 тысяч рублей задолженности по ежемесячным платежам, ежемесячные платежи в сумме 4709 рублей РЖД будет платить бессрочно с последующей индексацией.

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