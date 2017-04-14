В Башкирии 17-летний парень устроил серьёзную аварию

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Подросток и его спутница госпитализированы.
В Чишминском районе Башкирии семнадцатилетний парень за рулём ВАЗ 2199 устроил ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, подросток не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. В аварии пострадал сам подросток, и его шестнадцатилетняя спутница, с различными травмами они были доставлены в больницу.
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