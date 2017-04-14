В Башкирии 17-летний парень устроил серьёзную аварию

Подросток и его спутница госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, подросток не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. В аварии пострадал сам подросток, и его шестнадцатилетняя спутница, с различными травмами они были доставлены в больницу.