В Башкирии сотрудники нефтяной компании в сговоре похитили около 500 тысяч рублей

В Башкирии сотрудники нефтяной компании в сговоре похитили около 500 тысяч рублей
В Башкирии сотрудники нефтяной компании в сговоре похитили около 500 тысяч рублей
Сегодня, 09:45ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Дюртюлинском районе Башкирии сотрудники компании, ремонтирующей нефтяные скважины, предстанут перед судом за мошенничество и подкуп. Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела.

Как сообщили в ведомстве, трое сотрудников уфимской компании ООО «РН-Сервис» вступили в сговор. С мая 2019 года по апрель 2020 года, начальник участка и помощник бурильщика оформляли документы о том, что сотрудники работают с повышенными показателями. Также они приписали себе дополнительные, якобы выполненные работы.

Благодаря фиктивным документам они получали дополнительную заработную плату, которую присвоили себе. Таким образом им удалось украсть около 500 тысяч рублей. Однако позже о махинации узнал начальник экспедиции филиала. Тогда сотрудники предложили ему 60 тысяч рублей за молчание, и он согласился.

Более того, следователи обнаружили у помощника бурильщика наркотические вещества, которые он покупал и хранил для личного применения. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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