Школьница из Стерлитамака покончила с собой за четыре дня до 14-летия

За полчаса до гибели школьница опубликовала во ВКонтакте сторис с фразой «1 час до». Момент гибели девочки попал на кадры с видеонаблюдения возле дома. В процессе суицида девочка едва не задела стоявшую на парковке женщину, которая вовремя убежала с места.