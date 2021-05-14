Школьница из Стерлитамака покончила с собой за четыре дня до 14-летия

Школьница из Стерлитамака покончила с собой за четыре дня до 14-летия
Школьница из Стерлитамака покончила с собой за четыре дня до 14-летия
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: pixabay.com
Накануне, 13 мая, в Стерлитамаке 13-летняя Карина свела счеты с жизнью. О трагедии сообщается в соцсетях.

За полчаса до гибели школьница опубликовала во ВКонтакте сторис с фразой «1 час до». Момент гибели девочки попал на кадры с видеонаблюдения возле дома. В процессе суицида девочка едва не задела стоявшую на парковке женщину, которая вовремя убежала с места.

После случившегося на странице погибшей в соцсетях многие выразили соболезнования, а некоторые, напротив, засыпали «стену» негативными комментариями и картинками. Пользователи соцсетей предполагают, что девочка свела счеты с жизнью из-за ссоры с парнем. 17 мая ей исполнилось бы 14 лет.

СтерлитамакБашкирия
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