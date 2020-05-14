В Москве мужчина похитил детское питание на 9,5 тысяч рублей

Как сообщает газета “ Известия ”, злоумышленник вынес из магазина детское питание на сумму более девяти тысяч рублей.

Фото с видеокамер было передано правоохранителям. Мужчину задержали на улице Садовая-Черногрязская. Им оказался 23-летний житель Воронежской области. Мужчина уже три раза был осужден за кражи.