В Москве мужчина похитил детское питание на 9,5 тысяч рублей
14 мая, 14:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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В столице задержали мужчину из-за кражи продуктов в одном из гипермаркетов. Заявление в полицию подали сотрудники магазина.
Как сообщает газета “Известия”, злоумышленник вынес из магазина детское питание на сумму более девяти тысяч рублей.
Фото с видеокамер было передано правоохранителям. Мужчину задержали на улице Садовая-Черногрязская. Им оказался 23-летний житель Воронежской области. Мужчина уже три раза был осужден за кражи.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему запрещено покидать пределы города.
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