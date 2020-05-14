В Башкирии обнаружили женщину, которая выкинула в мусорку своего младенца
14 мая, 16:04ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Следком РБ
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В полиции установили личность матери, которая выкинула своего ребенка в мусорку.
По информации МВД, ЧП произошло в Туймазах. Ребенок пролежал в мусорном баке около семи часов, пока его не нашел дворник. Мужчина услышал плач ребенка из мусорного контейнера на проспекте Ленина, когда он подошел к баку, то увидел, что малыш завернут в пакет с одеждой.
Оказалось, что найденный младенец – только недавно родился. Его матерью оказалась 36-летняя женщина, которая жила с двумя детьми у своего брата. Родила сына она на квартиру брата ночью, когда того не было дома и сразу же решила избавиться от малыша.
Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Полицейские продолжают оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас он находиться под присмотром медиков в больнице.
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