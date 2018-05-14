В Уфе в массовой драке погиб студент, еще четверо пострадали

В ночь с 13 на 14 мая в районе Кооперативной поляны произошла массовая драка, в которой пострадали пять человек и один погиб, сообщают «Вести-Башкортостан».

В ходе драки четверо получили ножевые ранения различной тяжести, еще один молодой человек попал в больницу с огнестрельной раной живота. Есть погибший – 23-летний студент одного из уфимских ВУЗов.