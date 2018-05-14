В Уфе в массовой драке погиб студент, еще четверо пострадали
Сегодня, 15:11ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Возбуждено шесть уголовных дел.
В ночь с 13 на 14 мая в районе Кооперативной поляны произошла массовая драка, в которой пострадали пять человек и один погиб, сообщают «Вести-Башкортостан».
В ходе драки четверо получили ножевые ранения различной тяжести, еще один молодой человек попал в больницу с огнестрельной раной живота. Есть погибший – 23-летний студент одного из уфимских ВУЗов.
Заведено четыре уголовных дела за убийство и покушение на убийство. Еще два уголовных дела возбуждены по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Подозреваемые задержаны.
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