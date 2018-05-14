В Уфе у торгового центра на Ленина просел грунт

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Асфальт ушел вниз воскресным днем.
13 мая днем на улице Ленина около торгового центра «Экватор» просел грунт, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сотрудники управления по содержанию и благоустройству Советского района аварийный участок огородили и 22:00 засыпали.
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Ранее мы писали о просадке грунта на территории стройплощадки около дома №20 по улице Рабкоров. Ликвидацией просадки грунта занимались руководители структурных подразделений Кировского района. Место просадки завалили бетонными блоками, сейчас место провала засыпается песко-гравийной смесью.
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