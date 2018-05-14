В Башкирии мужчина за 10 тысяч рублей пытался избежать долга в 284 тысячи
Сегодня, 15:13ПроисшествияРустэм Башкирцев
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За взятку суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.
38-летний житель Кармаскалинского района признан виновным в даче взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В ноябре 2017 года мужчина передал начальнику Архангельского районного отдела службы судебных приставов 10 тысяч рублей, которые вложил в свой паспорт и положил его на стол. Обвиняемый таким образом намеревался незаконно прекратить исполнительное производство о взыскании с него долга в 284 тысячи рублей по кредиту и снять арест с банковского счета.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 300 тысяч рублей.
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