В Башкирии детям-сиротам выдавали некачественное жилье

Чиновники администрации Белокатайского района понесут наказание за то, что выдавали детям-сиротам некачественное жилье.
По версии следствия, администрация Белокатайского района приобрела 13 квартир в жилом многоквартирном доме в селе Новобелокатай. Все они были были признаны пригодными к проживанию, о чем свидетельствуют акты администрации. В 2015 году эти квартиры по договорам найма специализированного помещения были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Подобное жилье в доме на двух хозяев также было выделено в 2016 году местной жительнице из той же категории.
Жильцы, переехав в новые квартиры, начали замечать огромные недостатки, которые мешали нормальной жизни в этих помещениях. После многочисленных обращений в компетентные органы, комиссионная проверка выявила многочисленные дефекты жилых помещений, что исключает их возможность для использования по назначению.
На данный момент расследование продолжается: уточняется круг потерпевших, а также остальные обстоятельства совершенного преступления и выясняются виновники.