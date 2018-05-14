В Башкирии детям-сиротам выдавали некачественное жилье

По версии следствия, администрация Белокатайского района приобрела 13 квартир в жилом многоквартирном доме в селе Новобелокатай. Все они были были признаны пригодными к проживанию, о чем свидетельствуют акты администрации. В 2015 году эти квартиры по договорам найма специализированного помещения были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Подобное жилье в доме на двух хозяев также было выделено в 2016 году местной жительнице из той же категории.