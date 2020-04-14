В Башкирии рассказали, что с 2-летним мальчиком, которого мать оставила в сугробе

В Мелеузовском управлении Следственного комитета сообщили, что в отношении 26-летней матери завершено расследование по подозрении в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ) и причинении тяжкого вреда по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Следователи сообщают, что 10 февраля 2020 года она ночью оставила в состоянии алкогольного опьянения своего 2-летнего сына без присмотра во дворе дома при отрицательной температуре воздуха от –25 до –27 °С на время не менее 10 минут.

Малыш в тот момент был одет не по погоде, что привело к переохлаждению организма тяжелой степени, отеку головного мозга и коме. Мальчика удалось спасти и сейчас его жизни ничего не угрожает, он под опекой у бабушки.