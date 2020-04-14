В Башкирии несколько часов назад умер мужчина в пожаре

Пр данным пресс-службы ведомства, пожар произошел в селе Юматово Уфимского района в бане на улице Северной. Возгорание началось буквально несколько часов назад

Погибшего 76-летнего мужчину обнаружили еще мертвым, отмечают спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны, на месте работает оперативно-следственная группа.