В Башкирии несколько часов назад умер мужчина в пожаре
14 апреля, 12:59ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Спасатели МЧС сообщили, что его уже нашли мертвым.
Пр данным пресс-службы ведомства, пожар произошел в селе Юматово Уфимского района в бане на улице Северной. Возгорание началось буквально несколько часов назад
Погибшего 76-летнего мужчину обнаружили еще мертвым, отмечают спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны, на месте работает оперативно-следственная группа.
В ведомстве напомнили также, что в случае возникновения пожара нужно как можно быстрее звонить по единому номеру вызова экстренных служб - 112.
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