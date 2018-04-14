В центре Уфы провалился асфальт

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Сегодня, 14 апреля, в центре Уфы произошел провал дорожного полотна.
Первыми яму близ колодца ливневой канализации недалеко от дома, расположенного по адресу Айская, 22 заметили случайные прохожие.
Опасный участок огородили сигнальными лентами. Сейчас там находятся специалисты и пытаются срочно отремонтировать место провала.
В городской администрации просят водителей заранее планировать маршрут движения.
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