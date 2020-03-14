В Уфе с ипподрома сбежала лошадь прямо во время скачек

Сегодня, 14 марта, на ипподроме «Акбузат» произошло необычное происшествие на ипподроме «Акбузат» во время первого в этом году конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Подробности происшедшего и видеосюжет опубликовал в Фейсбуке блогер и эксперт в области туризма Артур Идельбаев.

По уточненным данным, лошадь свернула с дистанции почти перед самым финишем, скинула жокея и через территорию бензоколонки прорвалась в город.

Забавно, что лошадь шла к финишу последней, что послужило поводом для шуток о том, что она решила скрыться от позора.