В Уфе с ипподрома сбежала лошадь прямо во время скачек
14 марта, 18:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Странное происшествие случилось на ипподроме «Акбузат».
Сегодня, 14 марта, на ипподроме «Акбузат» произошло необычное происшествие на ипподроме «Акбузат» во время первого в этом году конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Подробности происшедшего и видеосюжет опубликовал в Фейсбуке блогер и эксперт в области туризма Артур Идельбаев.
По уточненным данным, лошадь свернула с дистанции почти перед самым финишем, скинула жокея и через территорию бензоколонки прорвалась в город.
Забавно, что лошадь шла к финишу последней, что послужило поводом для шуток о том, что она решила скрыться от позора.
По словам Артура Идельбаева, лошадь была оперативно поймана и возвращена на ипподром.
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