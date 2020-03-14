«Так бьют рабынь»: в Башкирии толпа девушек жестоко избила женщину ночью

Накануне, в ночь с 12 на 13 марта, серьезное происшествие имело место в городе Салавате. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свои источники в Салавате.

По уточненным данным, местная жительница была жестоко избита толпой озверевших и, скорее всего, нетрезвых девушек. Драка произошла возле местного ночного клуба по бульвару Салавата Юлаева.