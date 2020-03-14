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«Так бьют рабынь»: в Башкирии толпа девушек жестоко избила женщину ночью
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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«Так бьют рабынь»: в Башкирии толпа девушек жестоко избила женщину ночью

14 марта, 18:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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