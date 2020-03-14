«Так бьют рабынь»: в Башкирии толпа девушек жестоко избила женщину ночью
14 марта, 18:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Шокирующее происшествие случилось в городе Салавате
Накануне, в ночь с 12 на 13 марта, серьезное происшествие имело место в городе Салавате. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свои источники в Салавате.
По уточненным данным, местная жительница была жестоко избита толпой озверевших и, скорее всего, нетрезвых девушек. Драка произошла возле местного ночного клуба по бульвару Салавата Юлаева.
Сообщается, что избиение не прекратилось даже, когда жертва упала на землю. Причина конфликта неизвестна. Пострадавшая от избиения обратилась в полицию, которая проводитт проверку.
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