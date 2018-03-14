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В Башкирии в нефтяной компании прошла афера на 87 миллионов
Сюжеты:
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В Башкирии в нефтяной компании прошла афера на 87 миллионов

Сегодня, 12:13Происшествия
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