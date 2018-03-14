В Башкирии семейная пара пойдет под суд за наркоторговлю

В Сибае семейная пара (28 и 37 лет) обвиняется по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой и покушение на его совершение» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году семейная пара распространяла наркотики через созданный ими интернет-магазин. Девушка искала покупателей, а мужчина фасовал наркотические вещества.

В июне 2017 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у пары более 450 граммов наркотиков, электронные весы, материалы для упаковки и мобильные телефоны.