Смертельное ДТП в Башкирии: легковушка врезалась в «КамАЗ» дорожных служб
Сегодня, 00:35ПроисшествияЗлата Зукович
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Водитель получил травмы, пассажирка скончалась на месте.
Авария со смертельным исходом произошла недалеко от поселка Нагаево, сообщает Inkazan.ru.
На 1474 километре трассы М5 22-летний житель Казани ехал за рулем «Lada Priora» со своей девушкой в Челябинскую область, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной. Около поселка Нагаево молодой человек не справился с управлением и врезался в «КамАЗ» дорожных служб.
Девушка от полученных травм скончалась на месте, молодой человек получил травмы. Очевидцы уверяют, что причиной ДТП стала пыль, которую подняла на автодороге спецтехника.
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