Смертельное ДТП в Башкирии: легковушка врезалась в «КамАЗ» дорожных служб

На 1474 километре трассы М5 22-летний житель Казани ехал за рулем «Lada Priora» со своей девушкой в Челябинскую область, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной. Около поселка Нагаево молодой человек не справился с управлением и врезался в «КамАЗ» дорожных служб.