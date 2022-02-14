В Уфе произошла авария с участием скорой помощи

В Уфе произошла авария с участием скорой помощи
В Уфе произошла авария с участием скорой помощи
Сегодня, 20:10ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Это не первый случай ДТП с участием скорой медицинской помощи в Башкирии.

В Уфе на Проспекте Октября машина медицинской скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, об этом сообщил корреспондент MKset.

Это не первый случай ДТП с участием скорой помощи в Башкирии. Ранее произошла авария с медицинской машиной, в результате которой пострадало трое взрослых и трое детей. Известно, что машина принадлежала Бакалинской ЦРБ. Резонансный случай произошел летом 2021 года - тогда водитель скорой после 24-часовой рабочей смены не справился с управлением и уснул прямо на водительском сиденье. Двое сотрудников, находящиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. Также 18 августа произошло аналогичное ДТП, которое закончилось трагедией. Тогда машина скорой помощи ехала из ковид-госпиталя в Зубово и водитель не заметил стоявший на обочине КамАЗ, в результате чего произошло столкновение. Водитель и фельдшер погибли в результате полученных травм.

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