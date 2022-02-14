В Уфе пенсионер изнасиловал свою 11-летнюю внучку

Девочка рассказала о случившимся родителям только спустя месяц. На данный момент пенсионера уже заключили под стражу, об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

В Уфе пенсионера обвинили в изнасиловании одиннадцатилетней девочки, которая является его внучкой. Об этом сообщили в СУ СКР по республике. Известно, что ребенок приезжал в гости на каникулы. Предварительно удалось установить, что преступление произошло в январе, однако девочка рассказала о случившимся только спустя месяц. Сейчас 65-летний преступник задержан и находится под стражей. Ранее несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате. О случае стало известно благодаря одного из учащихся этого же заведения, который узнал о произошедшем случайным образом.

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