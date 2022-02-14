Два подростка с пулевыми ранениями попали в больницу в Бурятии

Два подростка с пулевыми ранениями попали в больницу в Бурятии
Два подростка с пулевыми ранениями попали в больницу в Бурятии
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: pixabay.com
В Бурятии 14 февраля в результате стрельбы были ранены два подростка. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает iz.ru, ночью в Петропавловскую больницу попали два мальчика 14 и 16 лет с ранениями нижних конечностей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый 29-летний отчим подростков задержан.

По версии следствия, мужчина приревновал мать пострадавших детей и в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал. Мальчики заступились за мать, в результате чего злоумышленник ранил их в ноги дробью из ружья.

Отмечается, что состояние пострадавших стабилизировано.

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