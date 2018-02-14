В Уфе по неизвестной причине вспыхнула дорогостоящая иномарка
Сегодня, 09:59ПроисшествияКонстантин Климов
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Прибывшие пожарные смогли потушить автомобиль.
В Уфе на парковке перед бывшим ночным клубом «Проспект» вспыхнул «Mercedes» S-класса. Прибывшие по вызову прохожих пожарные смогли потушить автомобиль, однако передняя его часть выгорела полностью. По предварительным данным, пожар начался в подкапотном пространстве, в пресс-службе пожарной охраны о причинах возгорания пока не говорят. По данным Федеральной пожарной службы возгорание произошло в 4:27, в его тушении приняли участие девять человек.
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Фото: К.Азаматов
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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