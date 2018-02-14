В центре Уфы из-за пожара эвакуировали крупный торговый центр

Пожар начался в одном из ресторанов на первом этаже здания.

В центре Уфы эвакуировали посетителей торгового центра "Галерея ART". Как сообщили очевидцы, в здании сработала пожарная сигнализация и всех попросили покинуть торговый центр. Как сообщили в 22 отряде федеральной пожарной службы, в здании действительно сработала сигнализация.

- Пожар случился на первом этаже в ресторане, пожарная сигнализация сработала безупречно. Всего из торгового центра было эвакуировано 250 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе отряда.

Сейчас возгорание ликвидировано, на месте работают дознаватели, им предстоит выяснить причины пожара.