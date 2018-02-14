В Башкирии директор Дома культуры фиктивно устроила своего мужа на работу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора сельского дома культуры в Краснокамском районе. 53-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге. Как считают следователи, в октябре 2015 года она устроила своего супруга в дом культуры на должность художественного руководителя, и платила ему зарплату до октября 2016 года. За это время на карту супруга было переведено около 170 тысяч рублей, при этом он не появлялся на работе, а в это время находился на заработке в северных регионах. Для того, чтобы у администрации района не возникло сомнений в порядке начисления зарплаты, ежемесячно директриса подделывала табель учёта рабочего времени.