Следком Башкирии возбудил очередное дело на сотрудника ДПС
Сегодня, 17:53ПроисшествияКонстантин Климов
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Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии по статье 291,2 (мелкое взяточничество). В материалах, поступивших следователям от отдела собственной безопасности МВД, говорится, что в январе этого года, сотрудник ДПС в районе посёлка Подымалово остановил автомобиль БМВ. За непривлечение водителя к ответственности за выезд на встречную полосу, инспектор получил от него две тысячи рублей.
После служебной проверки проведённой МВД Башкирии, руководство ведомства приняло решение уволить сотрудника по отрицательным основаниям, также к дисциплинарной ответственности привлечены его руководители.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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