Следком Башкирии возбудил очередное дело на сотрудника ДПС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии по статье 291,2 (мелкое взяточничество). В материалах, поступивших следователям от отдела собственной безопасности МВД, говорится, что в январе этого года, сотрудник ДПС в районе посёлка Подымалово остановил автомобиль БМВ. За непривлечение водителя к ответственности за выезд на встречную полосу, инспектор получил от него две тысячи рублей.