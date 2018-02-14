Следком Башкирии отчитался о завершении дела бывшего опера из Благовещенска

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Благовещенске. Как удалось установить следователям в период с июня 2014 по февраль 2016 года, оперативник получал вознаграждение за покровительство бизнесменам, незаконно рубившим лес в районе. В материалах дела говорится, что за полтора года бездействия сотрудник полиции получил от предпринимателей 170 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что ни один из троих обвиняемых не признал свою вину, однако в руководстве МВД региона, приняли решение о увольнении сотрудника ещё во время расследования дела.