Следком Башкирии отчитался о завершении дела бывшего опера из Благовещенска
Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Благовещенске. Как удалось установить следователям в период с июня 2014 по февраль 2016 года, оперативник получал вознаграждение за покровительство бизнесменам, незаконно рубившим лес в районе. В материалах дела говорится, что за полтора года бездействия сотрудник полиции получил от предпринимателей 170 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что ни один из троих обвиняемых не признал свою вину, однако в руководстве МВД региона, приняли решение о увольнении сотрудника ещё во время расследования дела.
В зависимости от роли подозреваемых им инкриминируют четыре статьи уголовного кодекса 290 УК РФ (получение взятки), 159 УК РФ (мошенничество), 291 УК РФ, 291 УК РФ (дача взятки и покушение на её совершение), ч. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В ближайшее время материалы дела будут переданы в Благовещенский районный суд для рассмотрения, по существу.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".