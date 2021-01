В Уфе в результате несчастного случая скончался 58-летний работник управляющей компании «Новиковка». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

Известно, что трагедия произошла 10 января 2020 года. Мужчина чистил снег на козырьке входной группы одного из домов, расположенных по улице Менделеева. Сотрудник упал с высоты 2,5 метра. Из-за полученных травм в результате падения мужчина скончался. Гострудинспекция определит обстоятельства случившегося в ходе расследования.

