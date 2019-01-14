В Уфе на предприятии произошел хлопок газа – пострадал сотрудник
Вчера, 16:04ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несчастный случай произошел во время отсоединения трубки кислородного баллона.
Сегодня около 11:00 на предприятии, расположенном в доме №10д на улице Кислородная, сотрудник при проведении работ с кислородным баллоном получил травму, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Мужчина 1957 года рождения решил отсоединить трубку кислородного баллона, не перекрыв подачу газа. В результате его действий при рассоединении произошел хлопок, из-за которого работник и получил травмы.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавший госпитализирован. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей