В Уфе на облицовке многоэтажки в Деме образовалась крупная трещина
Вчера, 10:31ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Управление гражданской защиты г. Уфы
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Отремонтировать облицовку планируют уже сегодня, 14 января.
13 января около 11:00 на улице Дагестанской в доме №12 обнаружилась трещина, из-за которой возникла угроза падения облицовочной плитки с уровня второго этажа, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела собрание. Опасный участок огражден, на местах дежурят сотрудники ООО "ЖЭУ" и УГЗ по Демскому району Уфы. Демонтаж и ремонт облицовки здания запланированы сегодня, 14 января.
В результате инцидента никто не пострадал.
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