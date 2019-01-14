В Уфе на облицовке многоэтажки в Деме образовалась крупная трещина

13 января около 11:00 на улице Дагестанской в доме №12 обнаружилась трещина, из-за которой возникла угроза падения облицовочной плитки с уровня второго этажа, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела собрание. Опасный участок огражден, на местах дежурят сотрудники ООО "ЖЭУ" и УГЗ по Демскому району Уфы. Демонтаж и ремонт облицовки здания запланированы сегодня, 14 января.