В Уфе мошенник взял деньги на лечение уже умершей матери
А всего он выпросил у троих людей более пяти миллионов рублей под разным предлогом.
Уфимец за три месяца провернул несколько афер и обманул троих своих новых знакомых. При знакомстве он представлялся начальником одного из отделов министерства природопользования и экологии РБ, хотя на тот момент он уже был оттуда уволен. Мужчина втирался в доверие и убеждал новых знакомых выдать ему крупные суммы денег.
Первый обманутый приятель дал ему 2 млн рублей как свой вклад для якобы совместной предпринимательской деятельности. Аферист обещал организовать охотничье угодье в аренду.
У второго мужчины обвиняемый выманил 2,5 млн рублей, которые по заверениям мошенника были необходимы ему якобы для лечения матери, хотя та скончалась еще в 1994 году. Второй приятель дал деньги по договору займа, который был заверен у нотариуса.
В третий раз мошенник просто заверил приятеля, что в течение нескольких дней вернет деньги, и тот дал ему 600 тыс рублей.
Во всех случаях знакомые мошенника выплаты долга не дождались и обратились в суд. Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество», приговорили к лишению свободы сроком на 4 года условно и обязали выплатить штраф. Также он должен был возместить потерпевшим материальный ущерб.
На основании поступившего судебного документа в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по РБ было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. Угроза замены условного срока на реальное лишение свободы возымела должный эффект – мужчина выплатил уголовный штраф.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости