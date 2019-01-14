В Уфе мошенник взял деньги на лечение уже умершей матери

Уфимец за три месяца провернул несколько афер и обманул троих своих новых знакомых. При знакомстве он представлялся начальником одного из отделов министерства природопользования и экологии РБ, хотя на тот момент он уже был оттуда уволен. Мужчина втирался в доверие и убеждал новых знакомых выдать ему крупные суммы денег.

Первый обманутый приятель дал ему 2 млн рублей как свой вклад для якобы совместной предпринимательской деятельности. Аферист обещал организовать охотничье угодье в аренду.

У второго мужчины обвиняемый выманил 2,5 млн рублей, которые по заверениям мошенника были необходимы ему якобы для лечения матери, хотя та скончалась еще в 1994 году. Второй приятель дал деньги по договору займа, который был заверен у нотариуса.

В третий раз мошенник просто заверил приятеля, что в течение нескольких дней вернет деньги, и тот дал ему 600 тыс рублей.

Во всех случаях знакомые мошенника выплаты долга не дождались и обратились в суд. Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество», приговорили к лишению свободы сроком на 4 года условно и обязали выплатить штраф. Также он должен был возместить потерпевшим материальный ущерб.