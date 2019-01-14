В Башкирии задержали пятерых жителей Нефтекамска за сбыт марихуаны
Среди них – две женщины.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ и отдела МВД России по Нефтекамску пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Оперативники в разных частях города в момент сбыта наркотиков задержали пятерых жителей Нефтекамска, среди которых были две женщины.
- При досмотре задержанных и в результате проведенных обысков полицейскими изъято полтора килограмма марихуаны, - сообщили в МВД по РБ. - В ходе предварительного следствия установлено, что задержанные лица занимались сбытом наркотических средств с 2017 года.
Опасный «товар» передавали потребителями из рук в руки. Группа продавала не только марихуану. У членов группы изъяли еще 32 килограмма насвая.
Четверых членов группы заключили под стражу, один находится под домашним арестом. Также в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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