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В Башкирии задержали пятерых жителей Нефтекамска за сбыт марихуаны
Сюжеты:
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В Башкирии задержали пятерых жителей Нефтекамска за сбыт марихуаны

Вчера, 17:54ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: 02.мвд.рф
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