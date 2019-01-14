В Башкирии мужчина скончался в пожаре

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Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.
Сегодня, 14 января, в половине первого ночи по улице Мира в деревне Муллино Бураевского района Башкирии произошел пожар в доме, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
С пожаром справились 2 единицы техники и 5 человек личного состава, а также добровольная пожарная команда Азяковского сельсовета. На место также прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
В ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России.
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