Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Свидетель-таксист рассказал о массовом убийстве в Башкирии
Сюжеты:
Мусорная реформаВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
9e22d clip 138kb

Свидетель-таксист рассказал о массовом убийстве в Башкирии

Вчера, 13:23ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: ГТРК "Башкортостан"
Читайте
также
Полицейскому из Башкирии, раненому в теракте в Чечне, в 4-ый раз не дали инвалидность
Кривое зеркало госслужбы: Жителей Уфы оштрафовали на основании несуществующего пункта
Пока в Башкирии растет смертность от онкологии, хорошие врачи из республики уезжают