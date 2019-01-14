Свидетель-таксист рассказал о массовом убийстве в Башкирии

- В 5:15 он ко мне сел в машину, мы доехали до его дома. Он мне сказал, что денег нет, оставил свой телефон – я согласился, жду. Минут через пять выбегает жена - рука в крови, говорит мне: «Зачем вы его привезли?» Я не понял ничего. Стал разворачиваться - увидел на крыльце мужчину с ружьем. Начал уезжать — он выстрелил мне в колесо, а потом бежал и стрелял в мою машину. Я выскочил из машины и побежал. Куда побежал – сам не знаю, бежал по дороге. Потом вызвал полицию и позвонил в 112. Потом началось обследование всего и поиски преступника, - рассказал таксист.