Свидетель-таксист рассказал о массовом убийстве в Башкирии
"Начал уезжать — он выстрелил мне в колесо, а потом бежал и стрелял в мою машину" - таксист чуть не стал жертвой стрелка.
Таксист, который возил мужчину, устроившего 13 января массовое убийство в Учалах, рассказал о том, что произошло в то утро, сообщают «Вести-Башкортостан».
Мужчина привез домой злоумышленника, после чего тот начал обстреливать его машину.
- В 5:15 он ко мне сел в машину, мы доехали до его дома. Он мне сказал, что денег нет, оставил свой телефон – я согласился, жду. Минут через пять выбегает жена - рука в крови, говорит мне: «Зачем вы его привезли?» Я не понял ничего. Стал разворачиваться - увидел на крыльце мужчину с ружьем. Начал уезжать — он выстрелил мне в колесо, а потом бежал и стрелял в мою машину. Я выскочил из машины и побежал. Куда побежал – сам не знаю, бежал по дороге. Потом вызвал полицию и позвонил в 112. Потом началось обследование всего и поиски преступника, - рассказал таксист.
Напомним, 13 января рано утром в одном из сел Учалинского района Башкирии местный 34-летний житель поссорился с супругой. После этого он направился к соседям и открыл по ним стрельбу из оружия. Среди соседей двое мужчин и женщина получили огнестрельные ранения. В результате трагедии погибли четыре человека.
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