Радий Хабиров прокомментировал трагедию в Учалах

Врио главы республики считает, что причиной трагедии в Учалах или, по крайней мере, одной из причин - стало алкогольное опьянение убийцы. Об этом Радий Хабиров сказал сегодня на оперативном совещании в правительстве республики.

- Вчера произошел резонансный случай. Убийство в городе Учалы. Это одно из следствий того, что люди долгое время сидят в домах и пьют. Насколько я понимаю из информации, которой владею, одной из причин трагедии стало алкогольное опьянение, - отметил Радий Хабиров.