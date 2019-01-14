Радий Хабиров прокомментировал трагедию в Учалах
Врио главы республики Радий Хабиров отметил, что всему виной - пьянство. Погибли четыре человека.
Врио главы республики считает, что причиной трагедии в Учалах или, по крайней мере, одной из причин - стало алкогольное опьянение убийцы. Об этом Радий Хабиров сказал сегодня на оперативном совещании в правительстве республики.
- Вчера произошел резонансный случай. Убийство в городе Учалы. Это одно из следствий того, что люди долгое время сидят в домах и пьют. Насколько я понимаю из информации, которой владею, одной из причин трагедии стало алкогольное опьянение, - отметил Радий Хабиров.
Напомним, вчера, 13 января, 34-летний житель Учалов поссорился с супругой. После этого он направился к соседям и открыл по ним стрельбу из оружия (предварительно – охотничье многозарядное). Среди соседей двое мужчин и женщина получили огнестрельные ранения. В результате один из мужчин, местный полицейский, и женщина погибли. Кроме того, мужчина отвез жену в лесополосу и убил ее, после чего сам свел счеты с жизнью.
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