Фото: pxhere.com
Под Тегераном разбился Boeing 707
Вчера, 15:55Происшествия
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Накануне в Иране потерпел крушение грузовой Boeing 707.
Авиакатастрофа произошла в городе Карадж. Об этом пишет RNS.
По словам представителей экстренных служб страны, воздушное судно было грузовым. Оно прилетело в Иран из Киргизии. На борту Boeing 707 было 10 человек.
Проблемы у пилотов самолета начались при заходе на посадку. По невыясненным пока причинам, Boeing 707 выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в стену аэропорта.
О жертвах и пострадавших не сообщается. В обстоятельства аварии разбираются следователи.
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