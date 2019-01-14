Под Тегераном разбился Boeing 707

Авиакатастрофа произошла в городе Карадж. Об этом пишет RNS.

По словам представителей экстренных служб страны, воздушное судно было грузовым. Оно прилетело в Иран из Киргизии. На борту Boeing 707 было 10 человек.

Проблемы у пилотов самолета начались при заходе на посадку. По невыясненным пока причинам, Boeing 707 выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в стену аэропорта.