Под Ростовом в многоэтажке взорвался газ – есть жертвы
Вчера, 13:16ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: rostovgazeta.ru
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Причина взрыва устанавливается.
В ночь с 13 на 14 января на улице Хабарова в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа частично разрушились 8 и 9 этажи, сообщает «Ростов Газета». По данным различных источников, один человек погиб и восемь пострадали. Позже появились сведения о втором погибшем.
Видео разместили пользователи социальной сети «Вконтакте».
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