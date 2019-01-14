Под Ростовом в многоэтажке взорвался газ – есть жертвы

В ночь с 13 на 14 января на улице Хабарова в Шахтах Ростовской области из-за взрыва газа частично разрушились 8 и 9 этажи, сообщает «Ростов Газета». По данным различных источников, один человек погиб и восемь пострадали. Позже появились сведения о втором погибшем.