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Губернатор Ростовской области назвал эпицентр взрыва дома в Шахтах
Вчера, 18:07Происшествия
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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр взрыва жилого дома по улице Хабарова в городе Шахты располагался на девятом этаже здания, в 71 квартире. Чрезвычайное происшествие случилось 14 января в 6:18 по местному и московскому времени.
Губернатор прибыл к месту взрыва этим же утром, информирует газета «Известия».
Голубев отметил, что в квартирах, пострадавших от ударной волны, было зарегистрировано 13 человек. Он подчеркнул, что точной информации о местонахождении каждого из них пока нет. Заявлению губернатора предшествовали доклады ему по данному вопросу от представителей оперативных служб.
Основная причина происшествия - взрыв бытового газа, из-за которого произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Спасателями было эвакуировано 140 жильцов дома.
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