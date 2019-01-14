Губернатор Ростовской области назвал эпицентр взрыва дома в Шахтах

Голубев отметил, что в квартирах, пострадавших от ударной волны, было зарегистрировано 13 человек. Он подчеркнул, что точной информации о местонахождении каждого из них пока нет. Заявлению губернатора предшествовали доклады ему по данному вопросу от представителей оперативных служб.