В Новом Уренгое за изнасилование задержали мужчину из Башкирии

Насильник находился в федеральном розыске.

В Новом Уренгое транспортные полицейские задержали жителя Башкирии, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе полицейском управления на транспорте УрФО.

По предварительным данным, ориентировка на розыск насильника была подана отделом полиции города Салавата. Вскоре мужчина, похожий на него, был замечен в пассажирском поезде «Казань-Новый Уренгой». Внимательные стражи порядка сообщили о своих подозрениях на станцию прибытия.

В итоге в Новом Уренгое мужчина был задержан. Подозрения подтвердились. Оказалось, что разыскиваемый мужчина сбежал из-под следствия, он надеялся скрыться на севере и устроиться на работу.