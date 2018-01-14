В Башкирии подсчитали число незаконно срубленных елочек
Сегодня, 10:28ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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Таким образом стражи порядка подвели итоги профилактической операции «Ель-2017».
Министерство лесного хозяйства Башкирии опубликовало результаты операции «Ель-2017», которая проводилась в регионе с 27 ноября по 31 декабря прошлого года.
По официальным данным, в рамках акции проверяющие совершили 1863 рейда с целью охраны хвойных молодняков. Во время рейдов были выявлены 107 случаев незаконной вырубки деревьев. Срубленными оказались 903 молодых елочки, пихты и сосны.
По итогам рейдов возбуждено 29 уголовных дел, и еще 64 факта незаконно вырубки были рассмотрены в административном порядке.
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