В Башкирии фура смяла две легковушки, есть пострадавшие

Причины происшедшего выясняет полиция.

Тяжкое ДТП произошло сегодня, 14 января, днем на автотрассе Дюртюли-Кушнаренково. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей происшедшей аварии, она могла произойти из-за обгона в неположенном месте, да еще и на скользкой дороге. В итоге столкнулись большегруз и два легковых автомобиля. При этом фура упала на бок.

Фото: группа "БашДТП"

Точное число пострадавших пока неизвестно. Один из пострадавших легковых автомобилей спасателям пришлось разрезать, чтобы достать из него людей.