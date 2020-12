Под Уфой эвакуировали 300 человек из гипермаркета, помог огнетушитель

Массовая эвакуация случилась в уфимском гипермаркете «Леруа Мерлен».

Сегодня, 13 декабря, произошла внезапная массовая эвакуация покупателей и персонала из гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного по улице Рубежной, 174. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. По уточненным данным, речь идет вовсе не об учебной тревоге. По данным спасателей, в гипермаркете сработала автоматическая пожарная сигнализация после того, как случилось оплавление прибора при проверке электрического обогревателя покупателем. К счастью, персонал не растерялся и оперативно воспользовался огнетушителем. Пока выяснялись причины происшедшего, из помещения гипермаркета были оперативно эвакуированы около 300 человек, включая 20 детей. По итогам происшествия погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшедшего уточняются.

