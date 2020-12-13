Под Уфой эвакуировали 300 человек из гипермаркета, помог огнетушитель

Под Уфой эвакуировали 300 человек из гипермаркета, помог огнетушитель

Вчера, 13:11ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: 2gis.ru
Массовая эвакуация случилась в уфимском гипермаркете «Леруа Мерлен».

Сегодня, 13 декабря, произошла внезапная массовая эвакуация покупателей и персонала из гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного по улице Рубежной, 174. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, речь идет вовсе не об учебной тревоге. По данным спасателей, в гипермаркете сработала автоматическая пожарная сигнализация после того, как случилось оплавление прибора при проверке электрического обогревателя покупателем.

К счастью, персонал не растерялся и оперативно воспользовался огнетушителем.

Пока выяснялись причины происшедшего, из помещения гипермаркета были оперативно эвакуированы около 300 человек, включая 20 детей. По итогам происшествия погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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