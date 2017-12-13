В Башкирии три человека погибло и двое пострадали при пожаре

Пожарным удалось спасти 68-летнюю женщину и ее сына.

Утром 13 декабря в одном из домов города Янаул обнаружили тела троих мужчин после тушения пожара, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Около 7 часов утра загорелся бревенчатый дом размером 12х10 метров на улице Победы и надворные постройки под общей кровлей. Пожарные спасли 68-летнюю хозяйку и ее 47-летнего сына, которых после госпитализировали. После тушения пожара обнаружили тела мужчин 42, 37 и 19 лет.