В Башкирии насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе

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Водитель не заметил женщину, одетую в темную одежду без светоотражающих элементов.
Вечером 13 декабря в Благоварском районе на 1413 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск 45-летний житель Саратовской области на «Volvo XC70» сбил 57-летнюю местную жительницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Предположительно, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Известно, что женщина была в темной одежде без светоотражающих элементов.
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