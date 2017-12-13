В Башкирии насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе

Водитель не заметил женщину, одетую в темную одежду без светоотражающих элементов.

Вечером 13 декабря в Благоварском районе на 1413 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск 45-летний житель Саратовской области на «Volvo XC70» сбил 57-летнюю местную жительницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.