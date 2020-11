На жителя Ставрополья напала собака бойцовской породы - пострадавшего госпитализировали.

Газета “Известия” сообщает, что нападение собаки на человека произошло больше недели назад. Мужчина возвращался домой с работы, проходя мимо промзоны, когда на него накинула собака бойцовской породы, предположительно содержавшаяся на территории промышленного объекта хутора Вязники. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

