Накануне ночью, 13 ноября, в Янаульском районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

Известно, что столкновение произошло на трассе Нефтекамск – Янаул при повороте. 22-летний молодой человек находился в отечественной легковушке четырнадцатой модели. Его автомобиль в какой-то момент оказался под встречным грузовиков, за рулем которого находился 45-летний мужчина. В результате аварии отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. Молодой водитель скончался на месте. Сейчас ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter