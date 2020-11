Суд постановил освободить лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна.

Газета “Известия” сообщает, что столичный суд Армении признал решение о задержании лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна неправомерным. Напомним, его задержание произошло накануне во время акции протеста - оппозиция требует отставки действующего премьера Никола Пашиняна. Ранее премьер подписал мирное соглашением с Азербайджаном, что армянский народ воспринял, как капитуляцию.

